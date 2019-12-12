Нацбанк Украины видит в прекращении транзита газа угрозу макроэкономической стабильности

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) считает возможное прекращение транзита газа из РФ одним из внешних рисков для макроэкономической стабильности. Об этом в четверг на брифинге заявил глава украинского регулятора Яков Смолий.

"Среди внешних рисков [макроэкономической стабильности Украины] не потеряли актуальности такие: полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, эскалация военного конфликта [в Донбассе] и новые торговые ограничения со стороны России", - перечислил он.

Смолий добавил, что, помимо этого, сохраняется риск усиления угроз для макрофинансовой стабильности вследствие судебных решений и давления на Национальный банк. "Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", - прогнозирует он.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина же считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в ноябре, что Украина будет закачивать в свои подземные хранилища транзитный газ из России, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта.

По итогам "нормандского саммита" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что транзитный контракт будет заключен более, чем на год, но менее, чем на 10 лет. В целом, по его словам, в ходе переговоров в Париже вопрос газового транзита "был разблокирован".