Держателем лицензий для работы на шельфе Арктики будет консорциум с участием госкомпании

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Держателем лицензий на работу на арктическом шельфе станет консорциум с участием государственной компании. Об этом сообщил в четверг вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

Поручение о наделении одной госкомпании соответствующими функциями было принято по итогам совещания у вице-премьеров РФ Юрия Трутнева и Дмитрия Козака в августе. Трутнев в октябре сообщал, что государственный контроль на шельфе должна осуществлять новая государственная компания, которая бы представляла интересы России и была бы заинтересована в том, чтобы увеличивать добычу и количество проектов на шельфе.

"Держателем лицензий в этом случае будет консорциум с участием государственной компании и компании-инвестора. Это может быть консорциум из двух компаний, трех, по-разному, в зависимости от интересов к данному участку шельфа. Концепция законопроекта уже разработана, <...> надо из этой концепции делать текст, а потом из этой концепции вести весь процесс согласования, работа еще впереди, не очень маленькая", - сказал Трутнев.

По закону только подконтрольные государству компании (в которых государству принадлежит не менее 50%), имеющие как минимум пятилетний опыт работы на шельфе, могут претендовать на разработку недр российского шельфа Арктики. С 2016 года действует мораторий на выдачу новых лицензий на шельфовые месторождения, и сейчас к шельфу допущены только "Газпром" и "Роснефть". Трутнев оценивал ресурсы шельфа Арктики в 17 млрд т жидких углеводородов и 85 трлн куб. м газа. При этом степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа остается крайне низкой, подчеркивал он.