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Правкомиссия одобрила строительство моста на остров Елены в Приморье

Мост станет одним из важнейших элементов Владивостокской кольцевой автодороги, которая соединит центральный район города и района Эгершельда с островом Русским

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия приняла положительное решение по вопросу строительства моста на остров Елены (фактически является частью острова Русского) во Владивостоке. Об этом на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года поддержал предложение Приморского края о необходимости моста на остров Русский через остров Елена и реконструкцию путепровода от улицы Некрасовский до Зари, что существенным образом повлияет на транспортную ситуацию во Владивостоке.

"Правительственная комиссия состоялась на днях, и там были приняты решения, важные для многих дальневосточников. По Владивостоку принято решение, что на остров Елены также будет мостовой переход", - сказал Козлов

Мост на остров Елены должен стать одним из важнейших элементов Владивостокской кольцевой автодороги, которая соединит центральный район города и района Эгершельда, где находится морской торговый порт, с островом Русским. Реализация проекта, по словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, даст возможность порту увеличить грузооборот и доставлять грузы не через центральные улицы города, а в объезд, через остров Русский, а также облегчит движение частного транспорта, в частности, тех автомобилей, которые движутся на выезд из города и в сторону аэропорта.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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