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Сухогруз проекта RSD59 "Пола Анастасия" спустили на воду на заводе "Красное Сормово"

Судно было построено для Государственной транспортной лизинговой компании, оно стало восьмым спущенным сухогрузом в 2019 году

ТАСС, 12 декабря. /ТАСС/. Сухогруз "Пола Анастасия" спущен на воду в четверг на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Это восьмой сухогруз, который судоверфь спустила на воду в 2019 году, говорится в сообщении на сайте завода.

В октябре пресс-служба предприятия со ссылкой на гендиректора Михаила Першина сообщила, что судоверфь может до конца года спустить на воду восьмой по счету сухогруз, построенный в 2019 году.

"На заводе "Красное Сормово" (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 "Пола Анастасия". Судно, построенное для Государственной транспортной лизинговой компании, стало восьмым по счету спущенным сухогрузом в 2019 году", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сухогруз в ближайшее время отправится на ходовые и швартовные испытания, после чего к началу навигации его передадут заказчику. "С помощью внедрения инструментов производственной системы ОСК мы значительно сократили срок постройки судна данного проекта. От начала резки металла и до сдачи сухогруза получается шесть месяцев - это на три месяца меньше, чем было полтора-два года назад", - цитирует Першина пресс-служба.

"Пола Анастасия" - четвертое судно в серии из 11 сухогрузов проекта RSD59, которую завод "Красное Сормово" строит по заказу Государственной транспортной лизинговой компании. Договор на строительство 11 судов был подписан в марте 2019 года. Ранее завод построил две серии аналогичных сухогрузов.

Сухогруз проекта RSD59 представляет собой самоходное однопалубное судно для перевозки грузов, в том числе опасных, пакетированных пиломатериалов, леса, металла и металлолома, угля. Предназначен для плавания в морских районах и по внутренним водным путям.

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