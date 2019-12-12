Трутнев: инвестиции в Арктику за пять лет составят 15 трлн рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в Арктику в течение пяти ближайших лет составит порядка 15 тлрн рублей. Об этом в четверг сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

"В проекте <...> стратегии развития возможность инвестиций [в Арктику] в течение ближайших пяти лет <...> 15 трлн рублей", - сказал Трутнев.

Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был подписан в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим на тот момент страну. 30 ноября 2019 года в Минвостокразвития сообщили, что ведомство завершило работу над проектом стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.