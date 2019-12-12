Эксперты: только 10% дорожных камер в Москве эффективны для снижения числа ДТП

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Наличие стационарных фото- и видеокамер не приводит к резкому снижению числа дорожно-транспортных происшествий, в Москве эффект отмечен только от 10% дорожных камер, следует из сообщения Ростеха по итогам оценки эффективности дорожных камер в регионах РФ. При этом в наиболее эффективном с точки зрения их использования регионе - Северной Осетии - только 38% комплексов фиксации положительно повлияли на дорожную ситуацию.

"Лидерами среди регионов с большим количеством камер (более 500 единиц) стали Самарская область, где 19% комплексов положительно повлияли на дорожную статистику, а также Республика Татарстан и Москва, где этот показатель составляет 10%", - говорится в сообщении Ростеха.

Эффективность камер оценивала компания "ГЛОНАСС-БДД", совместное предприятие Ростеха и АО "ГЛОНАСС". Компания проанализировала данные о более чем 15 тыс. камер и статистики ДТП с пострадавшими на дорогах России за последние пять лет, рассчитав для каждой ее влияние на снижение числа аварий за 10 месяцев 2019 года.

В топе эффективных регионов с количеством камер от 200 до 500 - Вологодская область (21%), Рязанская область (18%), Челябинская область (17%). Среди регионов с небольшим количеством камер (от 50 до 200 единиц) лидером стала республика Северная Осетия - Алания (38% камер повлияли на статистику нарушений ПДД), Красноярский край (35%), Сахалинская область (20%).

"Мы также смогли определить, как камеры влияют на число нарушителей скорости и на сами характеристики транспортного потока. Например, в Элисте всего за 20 недель доля водителей, соблюдающих скоростной режим, в местах установки камер увеличилась с 24% до 59%. В Ижевске за 19 недель количество аккуратных водителей выросло в два раза. Примечательно, что в целом по России в 3% случаев, несмотря на наличие камер, статистика ДТП и нарушений ПДД ухудшилась", - приводятся в сообщении слова гендиректора "ГЛОНАСС-БДД" Максима Нечеухина.

Анализ эффективности производился при помощи разработанного "ГЛОНАСС-БДД" комплекса, позволяющего определять наилучшие места для установки камер фото-видеофиксации и спрогнозировать влияние камер на количество ДТП.