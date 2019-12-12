Эксперт заявил, что средний чек на новогодние авиабилеты по РФ вырос на 4%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Средний чек на новогодние авиабилеты внутри России вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные озвучила в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру Наталья Анисимова.

"Средний чек на Новый год составляет порядка 18 тыс. рублей, это всего на 3% больше, чем в прошлом году. При этом по России цены выросли на 4%, за границу - на 2%", - сообщила она.

На внутренние бронирования на новогодние праздники приходится порядка 66%, сообщил управляющий директор Aviasales Макс Крайнов. По его данным, популярными внутренними направлениями в этом году стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа и Махачкала. Кроме того, хорошо продавались билеты на новогодние праздники из Москвы в Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Калининград, а также из Петербурга в Краснодар, отметила Анисимова.

Среди популярных зарубежных направлений Aviasales выделяет Ереван, Алматы, Кишинев, Прагу и Стамбул. Кроме того, большим спросом пользовались рейсы из Москвы в Ташкент, Минск, Баку, Тбилиси (с пересадками, прямое авиасообщение ограничено - прим. ТАСС), Ригу, Дубай, Мюнхен, сообщила представитель Туту.ру.