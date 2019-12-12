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Трутнев назвал причину отключения энергоблока на Сахалинской ГРЭС-2

По словам вице-премьера, это произошло из-за перегрева оборудования

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Перегрев части оборудования стал причиной отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

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Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию в конце ноября. В пресс-службе компании "Сахалинэнерго" 2 декабря сообщили об отключении энергоблока. Он отключился через четыре дня после официального запуска. Трутнев дал поручение "Русгидро" разобраться в ситуации.

"Там перегрелась одна из шести горелок. Там два котла, на одном котле одна из горелок перегрелась, поэтому он был остоновлен, перешли на второй", - сказал Трутнев.

Современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияСахалинская область
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