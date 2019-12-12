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Омская область выделила районам 120 млн рублей на погашение долгов за газ

Власти региона рассчитывают, что общая задолженность перед компанией "Газпром межрегионгаз Омск" до начала 2020 года снизится до 1 млрд рублей

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило муниципальным районам субсидии на 120 млн рублей для погашения долгов за газ. Об этом сообщил в четверг журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Вадим Марыгин.

Перед началом отопительного сезона "Газпром межрегионгаз Омск" ограничил за долги подачу газа некоторым теплоснабжающим компаниям региона, после оплаты части задолженности ограничения были сняты. По договоренности с поставщиком газа регион должен до начала 2020 года снизить до 1 млрд рублей общую задолженность за газ, которая на 1 сентября составляла 1,5 млрд рублей.

"По последним изменениям бюджета субсидии районам составили порядка 120 млн рублей, плюс собственные средства муниципальных районов, плюс средства по возмещению за льготные тарифы. В целом районами было оплачено порядка 200 млн рублей, практически все муниципальные предприятия районов погасили свою задолженность [за газ]", - сказал Марыгин.

Он добавил, что вопрос по погашению задолженности решает и муниципальная "Тепловая компания", которая обеспечивает теплом 90% жителей Омска. Ее долг за газ в начале сентября составлял около 500 млн рублей. "К тому же начался отопительный сезон, "Тепловой компании" идут платежи от населения, которые сразу же направляются в счет погашения долга, так что задолженность понемногу уменьшается", - сказал министр.

По его мнению, задача по снижению долга за газ до 1 млрд рублей до начала года будет выполнена.

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РоссияОмская область
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