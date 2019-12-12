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В Совфеде просят кабмин продлить действие налога на вмененный доход

Налог предлагается продлить как минимум до 1 января 2026 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 12 декабря. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по экономической политике, а также по бюджету и финансовым рынкам рекомендуют правительству РФ сохранить действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) после 1 января 2021 года. Об этом говорится в рекомендациях круглого стола по развитию малого и среднего предпринимательства, который комитеты проводят в четверг в правительстве Московской области.

"Сохранить действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности после 1 января 2021 года", - говорится в тексте.

Как заявил во время выступления член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Павел Тараканов, отмена ЕНВД приведет к росту налоговой нагрузки от полутора до 10 раз, что "существенно снизит рентабельность субъектов малого и среднего предпринимательства и приведет к многочисленным сокращениям работников, закрытиям бизнеса, росту цен".

"Предложение следующее: провести оценку возможных рисков и негативных социально-экономических последствий отмены ЕНВД, и, соответственно, продлить срок действия ЕНВД сроком на пять лет, как минимум до 1 января 2026 года", - сказал сенатор.

Ранее Минфин сообщал, что не рассматривает возможность продления действия ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов.

Особенность ЕНВД заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом ЕНВД применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).

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