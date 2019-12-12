Зеленский согласовал с президентом ЕК меры для выделения Украине €500 млн

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по телефону обсудили перспективы предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы государства.

"В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - сказано в сообщении.

Кроме прочего, стороны обсудили вопрос транзита российского газа в ЕС через территорию Украины. "Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате", - проинформировала пресс-служба президента Украины.

8 декабря МВФ сообщил, что достиг договоренности с властями Украины по новой программе кредитования на $5,5 млрд сроком на три года.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".