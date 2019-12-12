Трутнев призвал активизировать привлечение инвесторов в программу развития Курил

ТАСС, 12 декабря. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев призвал активизировать работу по привлечению инвесторов из России и других стран в программу развития Курильских островов.

"Нам надо развивать инвестиции на Курильских островах, надо приглашать инвесторов российских и инвесторов из ближайших стран. Мы эту работу должны активизировать, она пока немножко задерживалась. Причину вы, наверное, тоже понимаете: мы ждали, что интерес со стороны Японии станет предметным и действительно начнется экономическое сотрудничество, начнут реализовываться совместные проекты в сфере экономики. Не начинаются. Ну, значит нам надо просто засучить рукава и активнее работать на привлечение инвесторов из других стран, из Российской Федерации. Мы обязательно этим займемся", - сказал Трутнев на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

Он также отметил, что программа развития Курильских островов признана одной из самых эффективных правительственных программ, однако лишь за счет бюджетных вложений "территория не развивается и не может развиваться".

С 2016 года в России реализуется федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". Объем средств, которые направят из федерального бюджета на эту федеральную программу, согласно бюджету, в 2020 году и на плановый период 2021-2022 годов планируется увеличить на 426 млн рублей для строительства на этих территориях объектов органов внутренних дел.

Кроме того, документом предусмотрен ввод в эксплуатацию аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, а также актуализированы проекты по вводу детского сада - школы и детской организации на острове Шикотан, школы на Итурупе и школы - детского сада на Кунашире.