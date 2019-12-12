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"Ашан" планирует до конца 2023 года полностью обновить гипермаркеты

В компании планируют интегрировать в магазин формат ресторана, развивать доставку и сеть постаматов, а также расширять сегмент свежей продукции

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Ашан" планирует разработать концепцию обновления сети своих гипермаркетов и реализовать ее до конца 2023 года, сообщил генеральный директор "Ашан Ритейл Россия" Йоханнес Толай на открытии нового гипермаркета сети в подмосковном городе Пушкино.

"Гипермаркеты мы собираемся кардинально менять. Это задача на следующие два-три года", - сообщил он. "До конца 2023 года все гипермаркеты будут адаптированы к новому концепту", - пояснил Толай, отметив, что планируется пересмотреть логистические решения, разработать новые сервисы, интегрировать в магазин формат ресторана, развивать доставку и сеть постаматов, а также расширять сегмент свежей продукции. Рассматривается также возможность открытия складов в формате dark store, поскольку, как отметил Толай, доля онлайн-продаж у компании небольшая.

По его словам, предусмотрены "сотни миллионов евро" инвестиций из Франции на изменение "Ашана", которое начнется в 2020 году. Так, к осени 2020 года "Ашан" разработает "современную концепцию, включающую фреш, новые процессы внутри магазина, новые сервисы". "Через пару лет будет полностью другая компания", - заключил он.

"Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение французской Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Сеть присутствует на российском рынке с 2002 года, объединяет 283 магазина четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата "у дома". По данным информационно-консалтингового агентства Infoline, ретейлер получил выручку в 2018 году в размере 306,4 млрд рублей, что на 8,5% ниже показателя за 2017 год.

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