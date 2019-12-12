Власти КБР: новые профессии и технологии решат проблемы избыточности трудовых ресурсов

НАЛЬЧИК, 12 декабря. /ТАСС/. Освоение новых профессий и развитие технологий помогут преодолеть проблемы избыточности трудовых ресурсов в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Такое мнение высказал в четверг ТАСС и. о. министра экономического развития Кабардино-Балкарии (КБР) Борис Рахаев. По данным Министерства экономического развития РФ, в регионах СКФО ожидается прирост населения на 6% к 2035 году.

"Одна из сложных проблем СКФО и КБР в частности заключается в высоком показателе безработицы. Наша задача заключается в том, чтобы сформировать квалифицированную конкурентоспособную рабочую силу, способную конкурировать не только на внутрироссийском, но и на международном рынке. Это связано не только с поддержкой международного движения по популяризации рабочих профессий WorldSkills, но и с развитием сектора управленческого труда, освоением новых профессий и направлений в международном разделении труда", - сказал Рахаев.

По его данным, только по госпрограмме РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в республике уже реализованы семь инвестиционных проектов, позволивших создать 223 рабочих места, большинство из которых - высокопроизводительные. Он отметил, что в регионе есть положительный опыт участия частного капитала в создании высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест в различных секторах экономики. "Ярким примером тому является деятельность известной не только в России, но и за ее пределами высокотехнологичной компании ООО "Ай Ти Ви Групп" благодаря усилиям которой уже созданы и продолжают создаваться высокооплачиваемые рабочие места в сфере информационных технологий", - добавил эксперт.

По данным Министерства экономического развития КБР, в регионе прогнозируется сохранение естественного прироста населения, что подтверждается и фактическими данными за 2018 год, (4,4 в расчете на 1000 человек населения, восьмое место среди субъектов РФ), тогда как в среднем по стране наблюдается естественная убыль населения (-1,6 в расчете на 1000 человек населения).