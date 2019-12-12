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Трутнев: основы госполитики в Арктике представят Путину до конца года

Документ определяет цели, на основе которых выстраивается стратегия развития Арктической зоны до 2035 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Документ, определяющий основы государственной политики в Арктике до 2035 года, будет представлен на рассмотрение президенту России Владимиру Путину до конца 2019 года. Об этом в четверг сообщил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

В начале ноября в пресс-службе Минвостокразвития РФ ТАСС сообщили, что ведомство внесло в кабмин проект указа президента РФ об основах государственной политики в Арктической зоне до 2035 года.

"Базовым документом для развития Арктики будут являться основы госполитики РФ в Арктической зоне. Этот документ будет представлен на рассмотрение президента РФ Владимира Владимировича Путина до конца текущего года", - сообщил он.

Документ определяет цели, на основе которых выстраивается стратегия развития Арктической зоны до 2035 года. Как ранее сообщал замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков, положения стратегии ведомство разрабатывало совместно с регионами РФ.

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был утвержден в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. В нем изложены главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также система мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности России.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТрутнев, Юрий ПетровичРоссияАрктика сегодня
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