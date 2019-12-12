Индекс РТС превысил отметку в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:02 мск

В последний раз индекс РТС находился на отметке выше 1500 пунктов в октябре 2013 года.

По состоянию на 18:11 мск, индекс РТС возрос до 1502,25 пункта, что на 2,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Индекс Мосбиржи вырос на 1,3% - до 2993,16 пункта.

Лидерами роста на торгах являются обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+7,4%), "Сафмара" (+2,55%), "Татнефти" (+2,5%).

В свою очередь российская валюта укрепилась к доллару и евро. Так, курс доллара снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,81% и составил 62,76 рубля, а курс евро - на 0,95%, до 69,78 рубля.