{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Индекс РТС превысил отметку в 1500 пунктов впервые с октября 2013 года

Индекс Мосбиржи вырос на 1,2% - до 2982,82 пункта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 1500,07 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:02 мск

В последний раз индекс РТС находился на отметке выше 1500 пунктов в октябре 2013 года.

По состоянию на 18:11 мск, индекс РТС возрос до 1502,25 пункта, что на 2,7% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Индекс Мосбиржи вырос на 1,3% - до 2993,16 пункта.

Лидерами роста на торгах являются обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+7,4%), "Сафмара" (+2,55%), "Татнефти" (+2,5%).

В свою очередь российская валюта укрепилась к доллару и евро. Так, курс доллара снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,81% и составил 62,76 рубля, а курс евро - на 0,95%, до 69,78 рубля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,16-2,62%
Курс доллара снизился до 62,723 рубля, курс евро уменьшился до 69,808 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС