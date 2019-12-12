Кабмин РФ дополнительно выделит 968 млн рублей на строительство дороги в обход Боброва

ВОРОНЕЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении Воронежской области дополнительно более 968 млн рублей на ускорение работ по строительству автомобильной дороги юго-восточного обхода города Бобров. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе зампредседателя правительства РФ Алексея Гордеева по итогам заседания кабинета министров.

"В целях ускорения выполнения работ по строительству автомобильной дороги - юго-восточный обход города Боброва в Бобровском муниципальном районе - проектом распоряжения предлагается в 2019 году дополнительно выделить бюджету Воронежской области из средств федерального бюджета 968,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Город Бобров расположен в 100 км от Воронежа, входит в список исторических городов России, насчитывает более 20 тыс. жителей.

Предполагается, что дополнительные средства помогут ускорить строительство дороги в обход Боброва и завершить его в 2020 году, а не к концу 2021-го, как предполагалось ранее.

Строительство юго-восточного объезда города Боброва ведется с 2018 года. Проектом предусмотрена двухполосная дорога длиной около 9,5 км с четырьмя мостами и общей стоимостью работ более 5 млрд рублей. Объезд необходим для того, чтобы избавить исторический центр Боброва от транспортных пробок в городской черте и вывести движение большегрузов за окраину. Завершение работ с обустройством полотна дороги, съездов и освещения запланировано к октябрю 2021 года.