{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин РФ дополнительно выделит 968 млн рублей на строительство дороги в обход Боброва

Планируется, что дополнительные средства помогут ускорить строительство и завершить его в 2020 году

ВОРОНЕЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении Воронежской области дополнительно более 968 млн рублей на ускорение работ по строительству автомобильной дороги юго-восточного обхода города Бобров. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе зампредседателя правительства РФ Алексея Гордеева по итогам заседания кабинета министров.

"В целях ускорения выполнения работ по строительству автомобильной дороги - юго-восточный обход города Боброва в Бобровском муниципальном районе - проектом распоряжения предлагается в 2019 году дополнительно выделить бюджету Воронежской области из средств федерального бюджета 968,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Город Бобров расположен в 100 км от Воронежа, входит в список исторических городов России, насчитывает более 20 тыс. жителей.

Предполагается, что дополнительные средства помогут ускорить строительство дороги в обход Боброва и завершить его в 2020 году, а не к концу 2021-го, как предполагалось ранее.

Строительство юго-восточного объезда города Боброва ведется с 2018 года. Проектом предусмотрена двухполосная дорога длиной около 9,5 км с четырьмя мостами и общей стоимостью работ более 5 млрд рублей. Объезд необходим для того, чтобы избавить исторический центр Боброва от транспортных пробок в городской черте и вывести движение большегрузов за окраину. Завершение работ с обустройством полотна дороги, съездов и освещения запланировано к октябрю 2021 года.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,16-2,62%
Курс доллара снизился до 62,723 рубля, курс евро уменьшился до 69,808 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС