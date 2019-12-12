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Два новых резидента ОЭЗ "Калуга" вложат 8,3 млрд рублей в создание медицинских предприятий

Компании "Биорим" и "Базис" создадут 165 рабочих мест

ТАСС, 12 декабря. /ТАСС/. Медицинские компании "Биорим" и "Базис" стали резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга", предприятия инвестируют в создание производств 8,3 млрд рублей, создадут 165 рабочих мест, сообщила пресс-служба Агентства регионального развития Калужской области.

"12 декабря состоялось заседание экспертного совета под председательством заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова по рассмотрению заявок на получение статуса резидента ОЭЗ. В рамках совета были рассмотрены и утверждены заявки от двух компаний: "Биорим" и "Базис". Общая сумма заявленных инвестиции по проектам составляет 8,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На боровской площадке ОЭЗ "Калуга" разместится производство полного цикла 44 жидких и твердых жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) компании "Биорим". По данным Агентства регионального развития Калужской области, на заводе будут выпускать лекарства для лечения инфекций, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Будет создано 99 рабочих мест.

Эластичные медицинские изделия планирует производить компания "Базис" на людиновской площадке ОЭЗ. Мощность завода составит 6 млн изделий в год, уточнили в агентстве. На заводе будет 66 вакансий.

Таким образом, количество резидентов особой экономической зоны "Калуга" увеличилось до 18. ОЭЗ "Калуга" создана в 2013 году. Общая площадь двух площадок, людиновской и боровской, составляет 1,042 тыс. га. На ее территории действует особый режим предпринимательства, налоговые льготы и таможенные преференции.

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