WSJ: США готовы вдвое сократить пошлины на китайские товары стоимостью около $360 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Представители США на переговорах с КНР по урегулированию споров в сфере торговли предложили сократить вдвое пошлины на китайские товары на сумму примерно $360 млрд. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их данным, американская сторона также готова отказаться от своих планов по повышению тарифов на ряд товаров из Китая, которое намечено на 15 декабря. Источники издания утверждают, что с такими предложениями Вашингтон выступил в последние пять дней, потребовав от Пекина обязательств по приобретению крупных партий сельскохозяйственной и другой продукции американского производства, охране прав на американскую интеллектуальную собственность, а также предоставлению США более широкого доступа к китайскому сектору финансовых услуг. В случае несоблюдения Пекином этих требований американская сторона готова будет вернуть пошлины на прежний уровень.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что Вашингтон "подходит очень близко" к заключению торговой сделки с Китаем. "Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже", - сказано в сообщении.

6 декабря глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. При этом он отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.