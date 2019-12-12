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Торговые ограничения на импорт в мире составили за 12 месяцев почти $750 млрд

По данным ВТО, это самый высокий показатель с октября 2012 года

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /ТАСС/. Суммарные ограничения на импорт, введенные странами-членами Всемирной торговой организации (ВТО) с середины октября 2018 года по середину октября текущего года, составили почти $750 млрд. Об этом говорится в опубликованном в четверг в Женеве докладе генерального директора ВТО Роберту Азеведу.

"С середины октября 2018 года по середину октября 2019 года торговые ограничения на импорт, введенные странами-членами, оцениваются в $747 млрд, - отмечается в документе. - Это самый высокий показатель с октября 2012 года". По сравнению с предыдущим 12-месячным периодом ограничения на импорт выросли на 27%.

Как подчеркивается в докладе, "новые торговые ограничения и растущие трения в торговле добавили неопределенности в международную коммерцию и мировую экономику".

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