Совет директоров "Газпрома" рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Заседание совета директоров "Газпрома", на котором будет рассматриваться новая Дивидендная политика компании, запланировано на 24 декабря. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

"Принятие новой дивидендной политики станет одним из ключевых событий для ПАО "Газпром" в 2019 году и во многом определит финансовую стратегию компании на будущие годы. Мы уходим от определения дивидендов в "ручном режиме" и предлагаем акционерам и инвесторам прозрачный механизм прогнозирования величины дивидендных выплат, которые теперь будут полностью привязаны к финансовым результатам компании", - сказал он.

Садыгов сообщил, что "Газпром" заложил в бюджет 2020 года цену нефти в $57 за баррель. В компании ожидают цену поставок газа в 2020 году на уровне 2019 года.

"Газпром" также при запуске "Турецкого потока" и Северного потока - 2" ожидает дополнительную EBITDA свыше $1,5 млрд в год.