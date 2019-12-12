Сбербанк и 500 Startups выбрали перспективные IT-стартапы для финансирования

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сбербанк, международные эксперты и топ-менеджеры крупнейших компаний отобрали наиболее перспективные технологические стартапы, которые получат дополнительное финансирование на дальнейшее развитие. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф по итогам демо-дня совместной акселерационной программы с 500 Startups.

"Это огромная работа, около 1 тыс. стартапов прошли через руки наших экспертов и на этот раз были отобраны 25 проектов. Каждый из них имеет большой шанс превратиться в "единорога" (стартапы, чья оценочная стоимость возрастает за короткий срок - ТАСС). Это второй год работы акселератора, и мы будем ее продолжать. Сегодня мы отобрали восемь стартапов, которые получили дополнительный конвертируемый заем по 4 млн рублей, для них это большая помощь. Но это не вся помощь, присутствующие тут компании предложат им контракты, дальнейшие инвестиции", - сказал Греф. Он отметил, что Сбербанк и другие организаторы акселератора будут предпринимать все усилия к тому, чтобы в финальный отбор попадало как можно больше проектов.

Ранее сегодня Сбербанк вместе с партнерами провел демо-день совместной акселерационной программы с 500 Startups, на котором были определены наиболее перспективные проекты. В совокупности банк профинансирует 14 компаний - участниц Акселератора по 6 млн рублей, а восемь победителей программы дополнительно получат еще по 4 млн рублей. Командам стартапов - победителей Сбербанк предложит также индивидуальную стажировку в российских корпорациях той же индустрии, что и стартап, или программу изучения европейского опыта через стартап-хаб Европы - Люксембург.

Лучшие проекты

Лучшими по итогам отбора стали стартапы Gurucan (платформа для создания и продажи онлайн-курсов в мобильном приложении), Boontar Live (видеостриминговый сервис c торговым модулем, позволяющим пользователям покупать товары в видео без переходов на другие страницы), WatchOut AI (AI-решения для управления репутацией бренда в процессе рекламы), Andata (технология, позволяющая идентифицировать посетителей web-сайтов), Legium (сервис, позволяющий удаленно подписывать электронные документы), Malivar (создание и продюсирование виртуальных персонажей на основе нейросетей), Robot Albert (автоматизированная платформа массового обучения с технологией AI), Insize (технология компьютерного зрения, позволяющая складам и распределительным центрам в ретейле перейти к безошибочной сборке заказов).

По словам первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса, перед финальным отбором лучших стартапов участники акселератора в течение трех месяцев проделали огромную работу. За это время было протестировано 218 гипотез и проведено 792 встречи с российскими и международными компаниями и инвестиционными фондами. Выручка стартапов в период акселерационной программы выросла в среднем в два раза, а участвующие в программе стартапы обсуждают запуск пилотов более чем с 40 компаниями.

О программе

Программа акселератора Сбербанка и 500 Startups повторяет знаменитую программу 500 Startups, которая проводится в Сан-Франциско, США. В течение восьми недель, с 21 октября по 11 декабря, Москву посетили 23 ментора из Кремниевой долины. Каждый из них преподавал свое направление: от Customer development до Fundraising. Обучение проходило на английском языке и состояло из лекций, командных воркшопов, индивидуальных встреч по проработке специфики стартапов и основ развития их бизнеса.