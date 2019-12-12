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Rambler заявил о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx

Ранее сообщалось, что эти права были нарушены "неустановленными лицами", которые начали распространять ПО в интернете
Описание
© Morris MacMatzen/Getty Images

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о появившихся в сети снимках постановления об обыске, который проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 146 УК РФ ("Нарушение авторских и смежных прав"). Из текста следует, что некие "неустановленные лица" в рабочее время по поручению руководства Rambler не позднее 4 октября 2004 года создали "программу для ЭВМ" Nginx. Исходя из трудового договора исключительные права на разработку сохраняются за работодателем. Однако "неустановленные лица" их нарушили, начав распространять ПО в интернете, отмечает издание.

"Мы считаем, что права на Nginx принадлежат компании "Рамблер Интернет Холдинг", входящей в состав Rambler Group. Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с Rambler занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права", - заявили ТАСС в пресс-службе Rambler.

Информацию об обысках в офисе Nginx ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах. По данным следствия, неизвестные в 2004 году разместили на серверном оборудовании Rambler программу с указанием заведомо ложной информации - "Copyright 2002-2004 Igor Sysoev", которая означает, что исключительные права на нее принадлежат Игорю Сысоеву, основателю Nginx.

"В связи с этим "Рамблер Интернет Холдинг" уступила права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd, которая обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав. Мы не даем комментариев по существу данного дела", - заключили в компании.

Сысоев создал Nginx в 2002 году, еще во время работы в Rambler. Сейчас Nginx является одним из самых популярных веб-серверов в мире, его используют для хостинга самых больших и нагруженных сайтов в интернете - на нем работает треть всех сайтов в мире. Веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. В 2011 году он покинул Rambler и основал компанию Nginx, которая стала создавать платные продукты на базе одноименного ПО. В марте 2019 года проект за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.

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