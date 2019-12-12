Сбербанк может инвестировать в четыре стартапа в области искусственного интеллекта

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает инвестиции в четыре стартапа по итогам совместной программы акселератора с 500 Startups. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

"Что касается нашей экосистемы, мы рассматриваем каждый раз в рамках акселератора в том числе компании, в которые мы можем проинвестировать. В этот раз мы отобрали четыре компании, которые нам интересны. И если говорить о том, чем отличается этот акселератор от предыдущего, то мы увидели, что все проекты сделали фокус на применении искусственного интеллекта. В прошлом году таких компаний была треть. Это бросается в глаза", - отметил Греф.

Сбербанк вместе с партнерами провел демо-день совместной акселерационной программы с 500 Startups, на котором были определены наиболее перспективные проекты. В совокупности банк профинансирует 14 компаний-участниц Акселератора по 6 млн рублей, а восемь победителей программы дополнительно получат еще по 4 млн рублей. Командам стартапов-победителей Сбербанк предложит также индивидуальную стажировку в российских корпорациях той же индустрии, что и стартап, или программу изучения европейского опыта через стартап-хаб Европы - Люксембург.

"Глобально это продвижение нашей страны на рынке высоких технологий и продвижение предпринимательства. Кроме того, это сделает нашу страну значительно более привлекательной на рынке инноваций. Это второй год работы акселератора, и мы будем ее продолжать. Видеть радость на лицах начинающих технологических предпринимателей и тех, кто заинтересован в инвестициях в эти проекты - это потрясающе. Очень хочется, чтобы это движение было подхвачена большим количеством компаний, только через развитие предпринимательства, через помощь этим молодым ребятам мы можем создать другой инвестиционный климат и продвинуть нашу страну в части развития современной экономики", - сказал Греф.

Как сообщалось ранее, Сбербанк с 2012 года инвестировал более 123 млрд рублей в развитие экосистемы. Согласно собственной стратегии, Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 30 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.