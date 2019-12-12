{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк может инвестировать в четыре стартапа в области искусственного интеллекта

Глава банка Герман Греф отметил, что инвестиции помогают продвигать Россию на рынке высоких технологий и развивать предпринимательство

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает инвестиции в четыре стартапа по итогам совместной программы акселератора с 500 Startups. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

"Что касается нашей экосистемы, мы рассматриваем каждый раз в рамках акселератора в том числе компании, в которые мы можем проинвестировать. В этот раз мы отобрали четыре компании, которые нам интересны. И если говорить о том, чем отличается этот акселератор от предыдущего, то мы увидели, что все проекты сделали фокус на применении искусственного интеллекта. В прошлом году таких компаний была треть. Это бросается в глаза", - отметил Греф.

Сбербанк вместе с партнерами провел демо-день совместной акселерационной программы с 500 Startups, на котором были определены наиболее перспективные проекты. В совокупности банк профинансирует 14 компаний-участниц Акселератора по 6 млн рублей, а восемь победителей программы дополнительно получат еще по 4 млн рублей. Командам стартапов-победителей Сбербанк предложит также индивидуальную стажировку в российских корпорациях той же индустрии, что и стартап, или программу изучения европейского опыта через стартап-хаб Европы - Люксембург.

"Глобально это продвижение нашей страны на рынке высоких технологий и продвижение предпринимательства. Кроме того, это сделает нашу страну значительно более привлекательной на рынке инноваций. Это второй год работы акселератора, и мы будем ее продолжать. Видеть радость на лицах начинающих технологических предпринимателей и тех, кто заинтересован в инвестициях в эти проекты - это потрясающе. Очень хочется, чтобы это движение было подхвачена большим количеством компаний, только через развитие предпринимательства, через помощь этим молодым ребятам мы можем создать другой инвестиционный климат и продвинуть нашу страну в части развития современной экономики", - сказал Греф.

Как сообщалось ранее, Сбербанк с 2012 года инвестировал более 123 млрд рублей в развитие экосистемы. Согласно собственной стратегии, Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 30 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Бюджет Якутии на 2020 год окончательно приняли с увеличением доходов на 28 млрд рублей
Ко второму чтению проекта закона о государственном бюджете республики общий объем доходов государственного бюджета составит по прогнозным показателям около 207,4 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС