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Крупнейший производитель коньяка в Дагестане в 2019 году увеличит продажи более чем на 20%

В компании отметили, что росту производства и реализации продукции в этом году способствовал запуск линейки недорогих коньяков

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Крупнейший дагестанский производитель коньяка - "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) - по итогам 2019 года увеличит продажи на 22%, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе предприятия.

"По итогам девяти месяцев Кизлярский коньячный завод увеличил реализацию своей продукции на 20%. К концу 2019 года завод планирует реализовать 526 тыс. дал (одна из объемных основных мер в виноделии, по определению равна 10 литрам, - прим. ТАСС) готовой продукции, что на 22% больше чем в 2018 году", - сказал представитель завода, уточнив, что в 2018 году объем производства составил 431 тыс. дал.

По его словам, объем производства в 2019 году, по прогнозам, составит 526 тыс. дал, что на 32% или 129 тыс. дал больше аналогичного периода 2018 года (397 тыс. дал). "За 11 месяцев было произведено 354,9 тыс. дал коньяка, что составляет 38% от всего объема производства коньяка в Дагестане (929 тыс. дал)", - добавил представитель завода.

Как отметил генеральный директор "ККЗ" Евгений Дружинин, росту производства и реализации продукции в этом году способствовал, в том числе, запуск линейки недорогих коньяков. "Выпуск новой, малобюджетной линейки коньяка, призван удовлетворить спрос на качественную алкогольную продукцию отечественного производства населения с невысоким уровнем дохода. Данная линейка включает в себя коньяки трех-пяти летней выдержки по брендам "Лезгинка", "Кизлярский", "Кизляр", - привели в пресс-службе слова Дружинина.

Кизлярский коньячный завод - старейшее предприятие в отрасли на территории РФ, основанное в 1885 году. На сегодняшний день завод выпускает 12 видов коньяка, среди которых "Пять звездочек", "Лезгинка", "Кизляр", "Мой Дагестан" и "Багратион".

Теги
РоссияСКФОДагестан
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