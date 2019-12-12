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Понятие семейного предпринимательства в РФ планируется узаконить в 2020 году

С предложением узаконить это понятие и предусмотреть специальные меры поддержки для такого бизнеса изначально выступала Торгово-промышленная палата

КЕМЕРОВО, 12 декабря. /ТАСС/. Принятие поправок в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства", законодательно закрепляющих понятие семейного бизнеса, ожидается в 2020 году, сообщила ТАСС в четверг в кулуарах форума семейного предпринимательства "Успешная семья - процветающий Кузбасс" вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

"Законодательно определение вносится в 209-ФЗ ("О развитии малого и среднего предпринимательства"). Для закона определили, что семейное предпринимательство - это когда 50% плюс 1% собственников предприятия [являются членами одной] семьи и один из членов семьи [состоит] в органах управления", - сказала Дыбова.

По ее словам, принятие этих поправок ожидается в 2020 году.

С предложением узаконить понятие семейного предпринимательства и предусмотреть специальные меры поддержки для такого бизнеса изначально выступала Торгово-промышленная палата (ТПП). В июле текущего года Минэкономразвития РФ был разработан законопроект о введении понятия "семейное предприятие".

Планируется, что малый и средний бизнес, получив статус семейного, сможет воспользоваться льготными условиями кредитования, лизинга, аренды и иными мерами господдержки. Сейчас семейные частные предприятия не могут получать адресную поддержку из-за того, что законодательно не закреплено, по каким критериям частное предприятие можно считать семейным.

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