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Бюджет Якутии на 2020 год окончательно приняли с увеличением доходов на 28 млрд рублей

Ко второму чтению проекта закона о государственном бюджете республики общий объем доходов государственного бюджета составит по прогнозным показателям около 207,4 млрд рублей

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Бюджет Якутии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приняли во втором, окончательном, чтении на очередном пленарном заседании Государственного собрания (Ил Тумэн) с увеличением доходов в 2020 году на сумму около 28 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Якутии.

"Ко второму чтению проекта закона о государственном бюджете республики общий объем доходов государственного бюджета на 2020 год увеличен на более 28 млрд рублей и составит по прогнозным показателям около 207,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Изменение общего объема доходов бюджета Якутии на 2020 год в основном связано с распределением дотации из федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили в пресс-службе. Общий объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составляет в сумме около 51,6 млрд рублей в 2020 году, что на 15,7 млрд рублей больше, чем было предусмотрено в рамках первого чтения законопроекта.

Прогнозируемые объемы доходов государственного бюджета Якутии составили в 2020 году около 207,4 млрд рублей, в 2021 году - около 200,7 млрд рублей, в 2022 году - около 202 млрд рублей. Общий объем расходов в 2020 году предполагается в сумме около 208,4 млрд рублей, в 2021 году - около 201,7 млрд рублей, в 2022 году - около 204 млрд рублей. Дефицит на 2020, 2021 и 2022 годы планируется в размере около 998,5 млн рублей ежегодно.

Размер дефицита ко второму чтению проекта закона не изменился. В пресс-службе уточнили, что отношение размера дефицита к сумме налоговых и неналоговых доходов находится в рамках ограничений по Бюджетному кодексу РФ и соглашениям о предоставлении бюджетных кредитов, заключенным с Минфином РФ.

Теги
РоссияЯкутия
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