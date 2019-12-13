Верховный суд Британии заслушал аргументы сторон по делу о долге Украины перед Россией

ЛОНДОН, 12 декабря. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Верховный суд Великобритании закончил в четверг заслушивать аргументы сторон по делу о суверенном долге Украины перед РФ, а свое решение огласит через несколько месяцев. Об этом корреспонденту ТАСС заявила представитель суда.

"Рассмотрение дела завершено", - сказала представитель высшей судебной апелляционной инстанции королевства. "На данном этапе сложно сказать, когда будет оглашено решение, но это займет, как минимум, несколько месяцев", - добавила она.

В 2013 году Россия купила украинские евробонды на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако новое правительство страны отказалось возвращать долг. На данный момент, по данным Минфина РФ, сумма требований России к Украине с учетом начисленных процентов, достигла $4,5 млрд.

В 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона, который обязал Украину выплатить $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Киев это решение обжаловал. Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Украины, на основании которых она отказывается платить, однако постановил провести отдельный судебный процесс по одному из аргументов, согласно которому Украина выпустила евробонды под давлением РФ.

В конце 2018 года обе стороны подали апелляции в Верховный суд Великобритании. Россия оспаривала решение об отдельном рассмотрении довода о давлении, а Украина - отказ в рассмотрении остальных своих аргументов. Слушания проходили в Лондоне с 9 декабря.

России для победы необходимо, чтобы суд отказал украинской стороне в разбирательстве по доводу о давлении и подтвердил, что остальные ее аргументы не могут быть рассмотрены.