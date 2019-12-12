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В Чечне инвестор планирует построить завод звукоизоляционных плит и кровельных панелей

Реализация проекта обеспечит создание качественной, конкурентоспособной продукции, которая укрепит позиции компании на рынке, говорится в сообщении пресс-службы Министерства промышленности и энергетики Чечни

ГРОЗНЫЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Инвестор в Чеченской Республике намерен построить завод по производству тепло-, звуко- и противопожарных изоляционных плит, кровельных слоистых панелей в Наурском районе, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Министерства промышленности и энергетики Чечни.

"Министром проведена рабочая встреча с инициатором планируемого к реализации на территории Наурского района инвестпроекта "Завод по производству тепло-, звуко- и противопожарных изоляционных плит, и производству стеновых, кровельных слоистых панелей". Реализация проекта обеспечит создание качественной, конкурентоспособной продукции, которая укрепит позиции компании на рынке", - говорится в сообщении.

Как сообщается, инвестор намерен поставлять продукцию, как в регионы СКФО, так и страны Ближнего зарубежья.

"Завод будет иметь проектную мощность 80 тыс. тонн минеральной базальтовой ваты и до 1,5 тыс. м2 слоистых панелей, его открытие позволит создать в регионе 160 новых рабочих мест. Реализация проекта внесет значительный вклад в улучшение экономической ситуации в республике, обеспечит поступление налоговых платежей в бюджеты разных уровней", - уточняют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что власти Чечни намерены реализовать более 400 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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