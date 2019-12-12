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Заксобрание Карелии приняло бюджет с самым высоким уровнем доходов за постсоветское время

Доходы должны составить 58 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Карелии в четверг приняли республиканский бюджет на 2020 год в третьем и окончательном чтении, его доходы должны составить 58 млрд рублей - это самая высокая сумма с 1991 года, сообщил ТАСС первый заместитель министра финансов Карелии Александр Грищенков. Расходы утверждены на уровне 60,3 млрд рублей, дефицит - 2,3 млрд рублей.

"Это самая большая сумма по доходам. И если говорить о финансовом документе, в сопоставимых условиях это самый большой бюджет за новую историю республики по объемам бюджетных показателей", - сказал собеседник агентства.

По сравнению с утвержденным бюджетом на 2019 год доходы вырастут более чем на 11 млрд рублей, что позволит увеличить финансирование социальной сферы, образования и здравоохранения. Всего на эти цели заложено более 33,7 млрд рублей.

"Если вы помните, лет пять назад бюджет был примерно в таком объеме, в котором мы сейчас принимаем расходы на социальную сферу. Это дает возможности для строительства новых школ, детских садов, что запланировано на будущий год. Это дает возможности произвести все социальные выплаты в обязательном порядке, в том числе дополнительные выплаты неработающим пенсионерам. Это дает возможность продолжать приобретать жилье для медицинских работников, делать дополнительные выплаты молодым специалистам", - отметил председатель законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Как отметил первый замминистра финансов Карелии, на сегодняшний день доходная часть бюджета республики в меньшей степени, чем 10 лет назад, формируется за счет помощи из федерального центра. Если раньше объем вливаний в бюджет из Москвы составлял 60-70%, то сегодня он составляет порядка 30-40%.

Расходы в новом финансовом документе также увеличились. По сравнению с утвержденным бюджетом 2019 года эта статья вырастет на 14,2 млрд рублей.

Борьба с дефицитом

Дефицит составит 2,3 млрд рублей, однако власти намерены уменьшить его до конца года за счет поступлений акцизов на нефтепродукты, а также доходов от прибыли предприятий и налога от физических лиц. Республика продолжит работу над снижением госдолга, что предусматривают подписанные соглашения с Минфином. "Наша основная задача - это не переступить уровень безопасности: он составляет порядка 50-70% долга к собственным доходам. Сейчас он у нас сложился на уровне 60%, а коммерческий долг - на уровне 30% при планке не выше 49%. На сегодняшний день объем коммерческих кредитов мы снизили в три раза, и эта работа будет продолжаться", - отметил Грищенков.

Парламентарии также утвердили основные параметры бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов. В 2021 году ожидается, что доходы региона составят 48,8 млрд рублей при аналогичном уровне расходов, в 2022 году доходная часть бюджета прогнозируется в размере 50,1 млрд рублей при таких же расходах.

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