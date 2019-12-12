Компанию "Колмар" признали лучшим работодателем Дальнего Востока

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Угледобывающая компания "Колмар" получила премию "Звезда Дальнего Востока", которая вручается за вклад в развитие округа, как лучший работодатель макрорегиона. Награду Анне Цивилевой, председателю совета директоров "Колмар Груп", вручили в четверг в Москве.

Угледобывающая компания "Колмар" владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Основной специализацией территории опережающего развития определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Угледобывающая компания "Колмар" предлагает одни из лучших условий для работы на Дальнем Востоке. Сегодня на объектах компании работает несколько тысяч человек из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Компания имеет большой потенциал в развитии производства, а значит, и потребность в новых кадрах будет только расти", - пояснили в полпредстве Дальневосточного федерального округа.

Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев наградил в номинации "Открытость" сотрудников агентств ТАСС, "Россия сегодня", "Интерфакс", канала "Россия-24", "Комсомольской правды", проекта "Красивая Чита", национальной вещательной компании "Саха" и регионального информагентства "Примамедиа".

В номинации "Развитие территорий" победил аэропорт Хабаровска - в сентябре его новый терминал дистанционно открыл президент РФ Владимир Путин. Как отмечают в полпредстве, модернизация аэропорта - важный шаг в повышении транспортной доступности региона. В номинации "Стратегическое развитие" премию получил представитель "Байкальской горной компании", которая разрабатывает Удоканское месторождение меди - третье крупнейшее неразработанное в мире.

Лучшим иностранным инвестором признана индийская KGK Group, которая открыла в Приморье производство по охране алмазов. В номинации "Лучший гектар" победил Андрей Воротняк с проектом кооператива "Дальневосточная слобода", в рамках которого жители Хабаровска на 50 гектарах запустили проект по сбору, переработке и реализации березового сока.

Инновации, МСП и добровольцы

Лучшим в номинации "Технологические новации" стал якутский проект "Медсеть" - электронный сервис для поликлиник. Победителем в номинации "Молодые львы" признали Ивана Шумилова из Амурской области, который разработал IT-сервис по оцифровке и автоматизации бизнес-процессов и запустил социальный проект - сообщество "Молодые предприниматели".

В номинации для представителей малого бизнеса лучшей признана компания "Тайга органика" - производитель лесного меда из Амурской тайги, который на Восточном экономическом форуме в прошлом году пробовали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В номинации "Доброволец" награду получил Чингис Болотов из Бурятии с проектом "Мусор из головы", цель которого - изменить отношение людей к природе и мусору на более ответственное.

О премии

III общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" прошла в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" в декабре 2019 года. Премией награждаются представители бизнеса, общественности и медиасферы, которые получили признание за вклад в развитие Дальнего Востока. Организаторами премии выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Премию вручает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.