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Путин в Набережных Челнах посетит "КамАЗ", где пообщается с работниками завода

Президент ознакомится с новыми производственными линиями предприятия

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Набережные Челны, где посетит предприятие "КамАЗ". Глава государства выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию автозавода, ознакомится с новыми производственными линиями и пообщается с работниками предприятия.

В этот же день Путин проведет рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

История "КамАЗа"

Строительство Камского автомобильного завода ("КамАЗ") началось 13 декабря 1969 года. В начале 1970-х годов оно было объявлено ударной комсомольской стройкой. Значительная часть оборудования для завода была поставлена из-за рубежа. Так, оборудование для производства коробок передач было закуплено у западногерманской корпорации Liebherr, завод по производству двигателей был построен по проекту французской Renault.

Население Набережных Челнов, где "КамАЗ" стал градообразующим предприятием, в 1970-1975 годы выросло в шесть раз - с 37 тыс. до 231 тыс. человек. В настоящее время в городе живут 524 тыс. человек.

Первый серийный грузовик на базе прототипа ЗИЛ-170, получивший индекс "КамАЗ-5320", сошел с конвейера завода 16 февраля 1976 года. Акт о вводе в эксплуатацию первой очереди предприятия был подписан 29 декабря 1976 года, а к концу 1977 года "КамАЗ" выпустил 22 тыс. грузовиков. В октябре 1988 года предприятие произвело миллионную по счету машину и также начало выпускать малолитражные легковые автомобили ВАЗ-1111 "Ока".

В августе 1990 года производственное объединение "КамАЗ" было преобразовано в акционерное общество (с июня 2015 года - публичное акционерное общество, ПАО "КамАЗ"). 14 апреля 1993 года пожаром был полностью уничтожен завод по производству двигателей "КамАЗ", восстановить производство удалось к концу того же года. Ущерб составил около $150 млн. Начиная с середины 1990-х годов "КамАЗ" активно сотрудничает с иностранными партнерами для модернизации производства: среди них британская Daimler Trucks, американская Cummins и др.

Юбилейный двухмиллионный грузовик сошел с конвейера 16 февраля 2012 года. В этом же году в состав "КамАЗа" вошел Нефтекамский автозавод, занимающийся производством автобусов и спецтехники. В текущем году в Набережных Челнах состоялось открытие нового завода, построенного для производства кабин Daimler Kamaz для грузовиков нового поколения.

Группа компаний

В состав ПАО "КамАЗ" входят 109 предприятий в России и странах СНГ. Численность персонала в группе компаний - 35,7 тыс. человек. "КамАЗ" выпускает широкий ассортимент грузовиков, среди которых самосвалы, бортовые автомобили, седельные тягачи, различная специальная техника (автокраны, снегоочистители, мусоровозы и т.д.), полуприцепы. В 2019 году "КамАЗ" запустил серийное производство грузовика нового поколения К5 (тягач "КамАЗ-54901"), его продажи начнутся в 2020 году.

Также компания выпускает шасси для военных автомобилей, бронемашины БМП-97 "Вымпел" и "Тайфун-К". На дочернем предприятии в Нефтекамске выпускается линейка автобусов и электробусов "Нефаз".

Продукция "КамАЗа" экспортируется более чем в 50 стран мира, официальные дилерские представительства открыты в странах Евросоюза, на Кубе, в Венесуэле, Индии, Монголии, Индонезии и др.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТатарстан
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