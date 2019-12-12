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Медведев проведет итоговое заседание набсовета ВЭБ.РФ

На заседании рассмотрят вопросы участия ВЭБ.РФ в новых инвестиционных проектах в рамках программы "Фабрика проектного финансирования"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в пятницу итоговое в 2019 году заседание наблюдательного совета государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

"На заседании будут рассмотрены вопросы участия ВЭБ.РФ в новых инвестиционных проектах в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", в том числе в атомной промышленности и экспортно-ориентированной химической промышленности, а также вопросы реализации текущих проектов и корпоративного управления", - уточнили в пресс-службе правительства.

В заседании примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель Аппарата правительства Константин Чуйченко, вице-премьер Максим Акимов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Фабрика проектного финансирования" - это совместный проект Минэкономразвития и ВЭБ.РФ, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта. В настоящий момент в рамках "Фабрики" с ВЭБ.РФ сотрудничают 18 банков. С момента запуска проекта набсовет одобрил участие госкорпорации в финансировании более пяти проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей.

ВЭБ.РФ - крупнейший российский институт развития. В партнерстве с коммерческими банками эта госкорпорация занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей. Высшим органом управления ВЭБ.РФ является наблюдательный совет, который возглавляет премьер-министр России.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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