WSJ: в США могут весной возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Эксплуатация авиалайнеров Boeing 737 MAX в США может быть возобновлена весной 2020 года. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal .

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

По словам источников издания, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, как ожидается, сертифицирует новое программное обеспечение (ПО) и учебные курсы для пилотов указанных самолетов в феврале или в марте. Согласно оценкам, приведенным в публикации, это означает, что лайнеры могут вновь начать эксплуатировать в США весной.

Как сообщается в материале, в компании Boeing ожидали, что разрешение авиарегулятора будет получено на два месяца раньше. В четверг руководитель Boeing Деннис Меленберг провел встречу в Вашингтоне с главой ФАУ Стивеном Диксоном. Как отмечает издание, после встречи в Boeing признали, что полеты 737 MAX не будут возобновлены до 2020 года.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.