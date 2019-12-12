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Законодатели США договорились о финансировании федерального правительства

Голосование по этому вопросу состоится в нижней палате 17 декабря

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели практически достигли соглашения о финансировании федерального правительства до конца 2020 финансового года. Об этом сообщает в четверг газета Politico со ссылкой на председателя комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Ниту Лоуи (демократ от штата Нью-Йорк). Как ожидается, голосование по вопросу состоится в нижней палате во вторник, 17 декабря.

Президент США Дональд Трамп 21 ноября утвердил резолюцию о временном финансировании до 20 декабря. В случае непринятия бюджета США грозила бы новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы как раз добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (завершился 30 сентября) расходов свыше $5,7 млрд на строительство стены.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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