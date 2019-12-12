Российский рынок соли за девять месяцев 2019 года вырос до 5,2 млн тонн

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский рынок соли по итогам января - сентября 2019 года вырос на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 5,2 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз".

При этом доля отечественных производителей увеличилась на 23%, а белорусских поставщиков - сократилась на 43,8%. По данным Руспродсоюза, в 2019 году доля российских игроков на рынке пищевой соли выросла на 5%, превысив 652 тыс. тонн, на рынке технической соли - на 27%, до 3,4 млн тонн. Одновременно доля белорусских поставщиков сократилась на 4,5% и 53,8% соответственно.

Как пояснили эксперты, положительная динамика роста поставок отечественной продукции вызвана решением Минпромторгом России, Минтрансом и РЖД проблем, связанных с перевозкой данного вида продукции. В январе 2019 года правительство России ввело единые правила транспортировки соли как для отечественных, так и для иностранных поставщиков, что уравняло положение всех игроков и исключило действовавшие ранее привилегии для импортной продукции.

Кроме того, по данным Руспродсоюза, на рост доли российских компаний пищевого сектора повлиял запуск отечественных производств соли класса "экстра". По данному виду продукции за девять месяцев 2019 года доля отечественных поставщиков выросла на 50,8% и превысила 118 тыс. тонн. Увеличение доли российских компаний на рынке технической соли обусловлено переключением на отечественную продукцию дорожных служб.

По словам зампреда правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, которые приводятся в сообщении, потенциал расширения доли российской продукции на рынке еще не исчерпан, при сохранении текущей конъюнктуры рост продолжится и в 2020 году. В ассоциации также отметили, что из-за высокой конкуренции, цена на соль на протяжении всего года была стабильна.