FT: курс фунта подскочил на фоне публикации экзитпола после выборов в Палату общин

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Курс британского фунта стерлингов вырос до самого высокого уровня с июня 2018 года на фоне публикации предсказывающего победу тори экзитпола после завершения проходивших в четверг выборов в британский парламент. Об этом в четверг вечером сообщила газета Financial Times.

Курс фунта к доллару вырос на 1,9%, так как победа правящей Консервативной партии означает окончание неопределенности вокруг Brexit. Обладая большинством мест в парламенте (экзитпол обещает партии 368 из 650 мандатов), консерваторы во главе с Борисом Джонсоном смогут добиться осуществления Brexit в срок - до конца января 2020 года.

В течение большей части дня голосования курс фунта к доллару падал, однако британская валюта начала отыгрывать потери после 19:00 по местному времени (22:00 мск), а после публикации в 22:00 (01:00 пятницы мск) неофициальных данных единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, резко пошел вверх. В настоящий момент за £1 дают $1,34. По отношению к евро курс фунта вырос больше, чем на 1,5%, до €1,202 за £1.

Досрочные выборы в парламент, проведения которых долго добивался Джонсон, были назначены в конце октября. С их помощью глава правительства меньшинства намерен вывести из тупика ситуацию вокруг Brexit. Текст "бракоразводного" соглашения с Брюсселем, достигнутого предшественницей Джонсона, Терезой Мэй, трижды отклонялся депутатами британского парламента. Новый премьер согласовал с Евросоюзом новую сделку, однако и ее парламент, разделенный между сторонниками и противниками Brexit, принять не смог.