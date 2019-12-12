В США фондовые торги закрылись ростом после сообщений о договоренности Вашингтона и Пекина

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась в четверг ростом основных котировок в свете сообщений о том, что США и Китай достигли договоренности об условиях торговой сделки. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 220,75 пункта (0,79%) и установился на отметке 28 123,05 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 26,94 пункта (0,86%) и оказался на отметке 3 168,57 пункта. Данный показатель является для него максимальным. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 63,27 пункта (0,73%), до 8 717,32 пункта. Он также обновил максимум.

"Если будет достигнута сделка с Китаем, то это, вероятно, будет способствовать росту в США и по всему миру в течение 12 месяцев или более", - сообщил агентству Associated Press специалист инвестиционной компании EventShares Бен Филлипс.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что США достигли договоренностей с Китаем об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения. Агентство уточнило, что президент США Дональд Трамп одобрил данные договоренности, что позволяет избежать введения 15 декабря дополнительных американских пошлин на ряд товаров КНР.