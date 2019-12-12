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Новый год и Рождество - 2020

"Известия": продажи елочных игрушек в России сократились почти в 1,5 раза

При этом средний чек на новогодние товары увеличился - россияне потратили на 17% больше на покупку гирлянд

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Спрос на елочные игрушки среди россиян упал почти в 1,5 раза в период с 15 ноября по 6 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

По данным издания, продажи елочных игрушек снизились на 48%, мишуры - на 47%, гирлянд - на 25%, искусственных елок - на 12%. В то же время спрос на елочные звезды вырос на 15% в сравнении с 2018 годом.

При этом средний чек россиян на новогодние товары увеличился. Россияне потратили на 17% больше на покупку гирлянд, затраты на елочные шары увеличились на 28%, на мишуру - на 20%, на елочные звезды - на 43%. На искусственные елки затраты снизились на 3%.

Как уточняют "Известия", оператор фискальных данных "Платформа ОФД" собирал информацию с 900 тыс. онлайн-касс и проанализировал продажи некоторых новогодних товаров. В ходе анализа оператор сравнил объемы их реализации в период с 15 ноября по 6 декабря в 2018 и 2019 годах, который считается традиционным стартом сезона продаж новогодней атрибутики и прочих товаров Новому году.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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