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МИД Германии призвал Сенат США не вводить санкции против "Северного потока - 2"

Подобные действия влияют на решения, которые были приняты в Европе, подчеркнули в ведомстве
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© Sean Gallup/Getty Images

БЕРЛИН, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ надеется, что санкций США против компаний, участвующих в проекте "Северный поток - 2", удастся избежать. Об этом заявил в четверг вечером глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ZDF.

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"Мы призываем Сенат [США] не следовать этому [решению Палаты представителей Конгресса, касающемуся введению санкций]", - сказал Маас. "Мы находимся в контакте с американцами", - сообщил германский министр. Он подверг критике решение Палаты представителей о возможных санкциях против "Северного потока - 2", которые предусмотрены законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.

"Мы считаем это неприемлемым, поскольку подобные действия в конечном итоге влияют на решения, которые были приняты в Европе", - заявил Маас.

Палата представителей Конгресса 11 декабря одобрила согласованный демократами и республиканцами проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в который включено положение о необходимости введения санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Теперь этот документ предстоит одобрить Сенату Конгресса, затем он поступит на подпись Трампу и только после этого вступит в силу.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.

"Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Теги
СШАГерманияРоссияМаас, Хайко
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