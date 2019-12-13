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Саммит ЕС сохранил за странами Евросоюза право использовать атомную энергетику

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали общеевропейский отказ от атомной энергетики. Об этом говорится в опубликованном в пятницу итоговом заявлении саммита.

"Европейский совет признает право стран Евросоюза самостоятельно определять перечень видов энергии, которые они намерены использовать. Отдельные страны ЕС (в частности, Франция и Болгария - прим. ТАСС) указали на свое намерение продолжать использовать атомную энергетику в этом перечне", - отмечается в документе.

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