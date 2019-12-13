Сенат Мексики одобрил поправки к новому торговому договору с США и Канадой

МЕХИКО, 13 декабря. /ТАСС/. Верхняя палата Конгресса Мексики в четверг подавляющим большинством голосов одобрила поправки к новому торговому договору с США и Канадой (USMCA или T-MEC в испанском варианте). Изменения поддержали 107 человек, еще один выступил против, говорится в сообщении, размещенном в Twitter Палаты сенаторов.

Эктор Васконселос, глава сенатского комитета по международным отношениям, отметил, что это голосование завершило процесс непростых переговоров, которые на протяжении более чем двух с половиной лет вели представители Мехико, Вашингтона и Оттавы. О внесении изменений в договор им удалось окончательно договориться ранее на этой неделе. По мнению Васконселоса, соглашение нацелено на то, чтобы "укрепить отношения между тремя странами и повысить конкурентоспособность региона".

Свои подписи под USMCA 30 ноября 2018 года поставили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето, на тот момент занимавший должность главы латиноамериканского государства. Договор пришел на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. Во второй половине июня этого года новый договор был ратифицирован Палатой сенаторов Конгресса Мексики.