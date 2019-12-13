Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при покупке ювелирных изделий онлайн

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор напомнил о том, что потребитель вправе отказаться от приобретения дистанционным способом ювелирного изделия в любой момент до и в течение семи дней после его получения. Соответствующие разъяснения размещены в пятницу на сайте ведомства со ссылкой на закон "О защите прав потребителей".

"Так, потребитель вправе отказаться от покупки ювелирного изделия в любое время до его передачи, а после передачи изделия в течение 7 дней. Кроме того, если потребителю не была предоставлена информация о порядке и сроках возврата ювелирного изделия в момент его доставки, потребитель вправе отказаться от изделия в течение трех месяцев с момента его передачи. Но следует учитывать, что возврат ювелирного изделия надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ (товарный или кассовый чек, квитанция и др.), подтверждающий факт и условия покупки изделия", - говорится в сообщении.

Кроме того, при отсутствии вышеперечисленных документов покупатель может ссылаться на иные доказательства (свидетельские показания) приобретения товара у продавца.

В случае возврата приобретенного товара, покупателю возвращаются потраченные средства не позднее чем через 10 дней со дня предъявления соответствующего требования, за исключением затрат продавца на доставку от потребителя возвращенного изделия.

Согласно постановлению правительства от 30 ноября 2019 года, правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные постановлением правительства РФ от 27 сентября 2007 года, дополняются абзацем: "На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации".