Глава Минсельхоза повысил прогноз по сельхозпроизводству в 2019 году до 2%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сельхозпроизводство в России по итогам 2019 года может вырасти на 2% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Ожидаем, что рост АПК с учетом переработки в этом году будет в диапазоне от 2,3% до 2,5%, при этом производство продукции сельского хозяйства, по нашим оценкам, вырастет на 2% к прошлому году, и это достаточно неплохой показатель", - отметил Патрушев.

Ранее Минсельхоз РФ прогнозировал рост сельхозпроизводства в РФ в 2019 году на уровне 1-1,5%.

Как пояснил министр, в этом году отмечены рекордные показатели сбора ряда сельхозкультур, а урожай зерна - второй по масштабам в постсоветской истории.

Минсельхоз в декабре повысил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году до 121 млн тонн со 120 млн тонн. Это на 7% выше показателя 2018 года.