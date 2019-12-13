{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Минсельхоза повысил прогноз по сельхозпроизводству в 2019 году до 2%

Дмитрий Патрушев отметил, что в этом году отмечены рекордные показатели сбора ряда сельхозкультур

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сельхозпроизводство в России по итогам 2019 года может вырасти на 2% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Ожидаем, что рост АПК с учетом переработки в этом году будет в диапазоне от 2,3% до 2,5%, при этом производство продукции сельского хозяйства, по нашим оценкам, вырастет на 2% к прошлому году, и это достаточно неплохой показатель", - отметил Патрушев.

Ранее Минсельхоз РФ прогнозировал рост сельхозпроизводства в РФ в 2019 году на уровне 1-1,5%.

Как пояснил министр, в этом году отмечены рекордные показатели сбора ряда сельхозкультур, а урожай зерна - второй по масштабам в постсоветской истории.

Минсельхоз в декабре повысил прогноз по урожаю зерна в России в 2019 году до 121 млн тонн со 120 млн тонн. Это на 7% выше показателя 2018 года.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
Реклама на ТАСС
Верховный суд Британии заслушал аргументы сторон по делу о долге Украины перед Россией
Суд огласит свое решение через несколько месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС