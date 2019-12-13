Авиакомпании РФ за 11 месяцев увеличили перевозки до рекордных 119,2 млн пассажиров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские авиакомпании за январь - ноябрь 2019 года нарастили перевозки по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 10,6%, до 119,2 млн пассажиров, следует из оперативных данных Росавиации, опубликованных на сайте агентства. За весь прошлый год российские авиакомпании перевезли 116,2 млн пассажиров.

"Всего за 11 месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли 119,2 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +10,6%, пассажирооборот увеличился до 300 млрд пассажирокилометров (+13%)", - говорится в сообщении Росавиации.

В ноябре 2019 года российские авиакомпании перевезли более 8,9 млн пассажиров (рост на 4% по сравнению с ноябрем прошлого года).

"В ноябре 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 2,8 млн пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне ноября прошлого года. Отмечается рост показателей производственной деятельности у авиакомпаний S7 - 1,2 млн пассажиров (+47%) и "Победа" - более 871 тыс. пассажиров (+37%). Услугами авиакомпании "Уральские авиалинии" в ноябре 2019 года воспользовались более 692 тыс. пассажиров (+12%). Авиакомпания "Россия" в ноябре перевезла 612 тыс. пассажиров (- 5%)", - отмечает Росавиация.

Ранее вице-премьер Максим Акимов сообщал, что авиакомпании по итогам 2019 года, как ожидается, перевезут рекордные 126 млн пассажиров.