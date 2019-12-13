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На Камчатке не выявили в 2019 году неэффективных налоговых льгот

По словам властей региона, признаки неэффективности могли быть выявлены в льготах для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток (СПВ), но для их оценки у краевых властей нет данных

ТАСС, 13 декабря. Анализ применения налоговых льгот на территории Камчатки в 2019 году не выявил признаков неэффективности их применения, сообщил ТАСС в пятницу министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев.

В конце ноября газета "Известия" со ссылкой на расчеты Министерства финансов РФ сообщила, что преференции для бизнеса по налогу на прибыль и имущество по итогам 2018 года оказались неэффективными в 25 субъектах России. Из-за послаблений по налогам региональные бюджеты недополучили 211 млрд рублей. Льготы по налогу на прибыль "в полном объеме признаны неэффективными" в 15 регионах, в том числе в Камчатском крае.

"Оценка эффективности налоговых расходов в Камчатском крае проводится на регулярной основе. Согласно плану правительства Камчатского края по устранению неэффективных налоговых льгот, установленных краевыми законами, в 2017 и 2018 годах приняты законы, по которым отменено девять неэффективных налоговых льгот. В этом году проведена оценка налоговых расходов по новой методике, по итогам которой на уровне региона неэффективные льготы не выявлены, результаты оценки направлены в Минфин Pоссии 20 августа", - пояснил глава министерства.

При этом, по его словам, признаки неэффективности могли быть выявлены в льготах для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток (СПВ), но для их оценки у краевых властей нет данных. "В статье упоминается о наличии в Камчатском крае неэффективных льгот только по налогу на прибыль организаций, при этом все эти льготы установлены исключительно в целях обеспечения реализации стратегических решений РФ по развитию Дальнего Востока: резидентам ТОР и СПВ, участникам региональных инвестиционных проектов (РИП). Выявление неэффективности указанных льгот обусловлено тем, данные для их всесторонней оценки на региональный уровень не предоставляются", - сказал Коростелев.

Он отметил, что на отмену преференций резидентам ТОР, СПВ и РИП существуют ограничения, то есть запрет на ухудшение условий налогообложения до окончания реализации инвестпроектов. Ряд невостребованных в последние годы налоговых льгот имеют признаки неэффективных, но их сохранение признано целесообразным для поддержания уровня инвестиционной привлекательности Камчатского края.

Сегодня для резидентов ТОР и СПВ действуют льготные ставки по налогу на прибыль в 0% в федеральный бюджет и в 5% в региональный бюджет в течение первых пяти лет работы. В последующие пять лет ставка налога составляет не менее 10%.

Теги
РоссияКамчатский край
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