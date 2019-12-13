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"Силовые машины" стали победителем конкурса по субсидиям на газовые турбины

Всего на поддержку создания российских газовых турбин в диапазонах 40-80 МВт и 150-190 МВт планируется направить 7 млрд рублей субсидий

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "Силовые машины" стали победителем повторного конкурса на субсидии на НИОКР для разработки газовых турбин большой мощности, подав единственную заявку, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

"Силовые машины" выиграли конкурс на НИОКР по разработке газовых турбин большой мощности", - сказали в пресс службе министерства.

Ранее о том, что "Силовые машины" выиграли конкурс сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Осьмакова. По его словам, которые приводит издание, по итогам всего комплексного проекта "Силовые машины" должны ввести в серию не менее восьми газовых турбин мощностью 60-80 МВт и не менее 14 турбин в диапазоне 150-180 МВт. Предусмотрены штрафные санкции за недостижение показателей количества выпущенных турбин и бюджетной эффективности, связанной с их реализацией.

Минпромторг решил повторно провести конкурс на субсидии на НИОКР на разработку турбины, так как единственная поданная на него заявка - от "Силовых машин" с объемом 5 млрд рублей - содержала недостаточно сведений для проведения экспертным советом научно-технической экспертизы проекта.

Победитель должен будет реализовать комплексный проект по созданию производства газовых турбин в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 МВт с КПД не менее 35%. Всего на поддержку создания российских газовых турбин в диапазонах 40-80 МВт и 150-190 МВт планируется направить 7 млрд рублей субсидий.

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Россия
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