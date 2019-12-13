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Alitalia отменила более 300 рейсов из-за забастовки работников авиатранспорта

В частности, отменены рейсы из Рима в Москву и обратно

ТАСС, 13 декабря. Итальянская авиакомпания Alitalia в пятницу отменила 315 рейсов из-за забастовки работников авиатранспорта, включая пилотов и бортпроводников. Об этом сообщила авиакомпания, опубликовав соответствующие данные на своем сайте.

"Из-за объявленной некоторыми итальянскими профсоюзами 24-часовой забастовки работников авиасектора, которая пройдет в пятницу, 13 декабря, Alitalia вынуждена отменить ряд внутренних и международных рейсов, запланированных на этот день", - указывается в заявлении компании.

Среди отмененных - рейсы из Рима в Москву (AZ548) и из Москвы в Рим (AZ549). Как отмечается в сообщении авиаперевозчика, гарантированы перелеты с 07:00 (09:00 мск) до 10:00 (12:00 мск) и с 18:00 (20:00 мск) до 21:00 (23:00 мск).

Руководство компании предприняло меры по защите интересов пассажиров, которым предлагается, в частности, потребовать возмещения стоимости билета (до 18 декабря). В компании сообщили, что 13 декабря будут обслужены примерно 50% пассажиров. Помимо сотрудников Alitalia, в забастовке примут также участие работники небольшой итальянской авиакомпании Air Italy.

Всеобщая итальянская конфедерация труда протестует против расчленения компании Alitalia на отдельные активы и ее продажи по частям, а также требует от правительства разработать новый бизнес-план для авиаперевозчика, который бы гарантировал инвестиции и сохранение рабочих мест. Сейчас Alitalia находится в режиме чрезвычайного управления, срок которого намного превысил изначально предполагаемые рамки.

Теги
Италия
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