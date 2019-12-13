Госдума освободила от НДФЛ все компенсационные выплаты дольщикам

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсационных выплат дольщикам. Это положение было оформлено как поправка ко второму чтению законопроекта об освобождении от налога на доходы физических лиц доходов от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.

Поправка была внесена председателем Госдумы Вячеславом Володиным, лидером фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и другими депутатами. В настоящее время такие компенсации начали выплачиваться с 1 декабря 2019 г. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года, уточнил ранее Володин в беседе с журналистами.

Заместитель генерального директора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Алексей Ниденс сообщил ТАСС, что по итогам двух заседаний наблюдательного совета фонд принял решение о восстановлении прав 7,9 тыс. дольщиков, из которых почти 4,6 тыс. получат выплаты.

"Очень важно, что предлагаемый закон имеет обратную силу. Это значит, что выплаты не будут облагаться налогом начиная с 1 декабря 2019 года. Напомню, что первыми компенсации начали получать дольщики в Саратовской области 6 декабря. Запись на прием заявлений и их подача осуществляется и в других регионах, по долгостроям в которых уже есть решение", - сказал он. Ниденс добавил, что закон "имеет высокую социальную значимость, поскольку речь идет о людях, которые и так пострадали от недобросовестных застройщиков, они не могут получить назад меньше, чем заплатили".

Ранее Володин отмечал, что депутаты уже приняли ряд инициатив, которые позволили решить проблемы участников долевого строительства и предотвратить появление новых обманутых дольщиков. В их числе - закон, принятый в 2017 г. и позволивший создать специальный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, сказал председатель Госдумы. По словам Володина, по итогам парламентских слушаний, которые прошли в июле того же года с участием пострадавших, была разработана новая законодательная модель проектного финансирования с использованием счетов эскроу и внесены поправки в КоАП об усилении ответственности за нарушения в сфере долевого строительства.

Кроме того, депутаты расширили полномочия Фонда защиты дольщиков, дали регионам право создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов, уравняли в правах на компенсацию членов ЖСК с остальными участниками долевого строительства, напомнил спикер палаты.

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