Госдума приняла закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий.

Документ подготовлен Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ, внесен в Госдуму правительством и принят депутатами в первом чтении 11 декабря 2018 года. Согласно редакции законопроекта, принятого в первом чтении, к 1 января 2021 года государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу соответствующих норм и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы.

При подготовке документа ко второму чтению этот переходный период было решено продлить до 1 января 2025 года.

Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны, в области разведывательной деятельности, в области мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, в области транспортной безопасности, в сфере международных отношений, в сфере государственной охраны, в сфере внутренних дел, в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ.

Большая часть унитарных предприятий работают в сферах с развитой конкуренцией - в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, управлении жилым фондом, торговли и оказания услуг, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

На 1 января 2018 года в России насчитывалось более 18,6 тыс. унитарных предприятий, что на 39% больше, чем на 1 января 2013 года, свидетельствуют данные ФАС.

Поправки ко второму чтению

Как подчеркнул ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев, к законопроекту поступило 86 поправок, 28 из которых рекомендованы комитетом к принятию, а 58 - к отклонению.

По его словам, концепция правительства, которая предусматривает сокращение количества унитарных предприятий, ко второму чтению сохранена. При этом в результате доработки документа существенно расширен перечень оснований для создания унитарных предприятий, в частности, это случаи обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечение деятельности по развитию культуры, искусства и кинематографии и сохранению культурных ценностей, обеспечение деятельности за пределами территории РФ ряда федеральных органов исполнительной власти и корпорации "Росатом", рассказал депутат.

Установлен запрет на деятельность унитарных предприятий на товарных рынках, находящихся в состоянии конкуренции (за исключением отмеченных выше случаев), если выручка унитарного предприятия от его деятельности превышает 10% совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год. Это ограничение не применяется к унитарным предприятиям, созданным на основании федерального закона, актов президента РФ или правительства РФ, и к унитарным предприятиям, осуществляющим деятельность в области обращения с радиоактивными отходами, унитарным предприятиям со статусом федеральной ядерной организации.

По инициативе членов Совета Федерации закон дополнен нормами, предусматривающими возможность принятия правительством РФ по мотивированному представлению главы субъекта РФ решения о создании или сохранении унитарного предприятия, если это необходимо для устранения последствий чрезвычайной ситуации либо недопущения угрозы нормальной жизни населения в регионе.

Еще одной новацией закона стало смягчение последствий нарушений антимонопольного законодательства для унитарных предприятий по сравнению с редакцией, внесенной правительством РФ ранее, сообщил Жигарев.

Предусмотрено, что в случае нарушения антимонопольного законодательства учредителям унитарных предприятий выдается предупреждение о прекращении неразрешенных видов деятельности либо ликвидации предприятия. Одновременно внесены поправки об исключении необходимости получения разрешения антимонопольного органа для регистрации унитарного предприятия.

История вопроса

Госдума 22 ноября 2018 года перенесла рассмотрение этого законопроекта в первом чтении из-за отсутствия антикоррупционной экспертизы проекта и других документов, которые, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, не были представлены в профильный комитет согласно процедуре.

6 декабря 2018 года были проведены парламентские слушания, в ходе которых представители ФАС напомнили, что президент РФ Владимир Путин просил определиться с будущим ФГУПов и МУПов, и эта тема входит также в национальный план развития конкуренции.